Mercato Signora Juve, duello col Milan per il talento classe 2006. Agente in Italia

Mercato Juve, duello col Milan per il talento classe 2006. Agente in Italia per trattare il gioiello

Secondo quanto riportato dalla Bild, Juventus e Milan avrebbero messo nel mirino Paris Brunner in vista della prossima sessione di mercato.

L’attaccante classe 2006 recentemente ha vinto il titolo di miglior giocatore al Mondiale Under 17. L’agente sarebbe già in Italia per discutere l’ingaggio del calciatore.

