Mercato Signora Juve, due nomi per il post Alex Sandro: uno è un vecchio pallino

Mercato Juve, ci sono due nomi per andare a sostituire Alex Sandro, che saluterà al termine della stagione: i dettagli

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime novità sul mercato Juve per la difesa, con i bianconeri in cerca del sostituto di Alex Sandro, al quale non verrà proposto alcun rinnovo di contratto.

Il preferito è Calafiori del Bologna, ma i bianconeri valutano anche le alternative come è giusto che sia in questi casi. Ecco perchè potrebbe tornare di moda il nome del serbo Pavlovic, ad oggi in forza al Salisburgo.

