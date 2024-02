Mercato Signora Juve, doppio colpo in mezzo? Giuntoli ci pensa, ma dipende da una cosa

Mercato Juve, doppio colpo a centrocampo per i bianconeri? Giuntoli ci pensa, ma dipende tutto da una cosa

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione sul mercato Juve in vista della prossima estate. Possibile doppio colpo a centrocampo per i bianconeri, con diversi nomi sul taccuino degli acquisti di Giuntoli.

Molto però dipenderà dal futuro di Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a fine stagione e ancora non sicuro di rinnovare l’accordo con il club. Con l’addio del francese, allora, si punterebbe decisamente su due rinforzi.

