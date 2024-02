Mercato Signora Juve, dal 2019 spesi 220 milioni: è il club più “spendaccione” della Serie A

Mercato Juve, dal 2019 spesi 220 milioni: è il club più “spendaccione” della Serie A. La posizione nella classifica del CIES

La Juve, dal 2019 in poi, ha speso 220 milioni sul mercato, risultato essere il club più “spendaccione” dell Serie A.

Secondo la classifica riferita dal CIES i bianconeri sono al 15° posto al mondo per la cifra spesa per acquistare giocatori negli ultimi 5 anni. Il primo è il Chelsea con 782 milioni e il secondo il Manchester City con 773. In Italia il Milan (205 milioni) e il Napoli (138) sono i club che hanno speso di più dopo la Juve.

