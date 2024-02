Mercato Signora Juve, contatti avviati: conferme sull’obiettivo per l’estate

Mercato Juve, contatti avviati: conferme sull’obiettivo per l’estate. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Arrivano conferme su Paris Brunner, attaccante tedesco classe 2006 di proprietà del Borussia Dortmund. Come riferito da calciomercato.com, la Juve avrebbe già avviato i contatti con la famiglia del giocatore.

Pubblicità

Sulle tracce del giovane talento ci sarebbero anche Ajax e Barcellona.

Pubblicità

The post Mercato Juve, contatti avviati: conferme sull’obiettivo per l’estate appeared first on Juventus News 24.