Mercato Signora Juve, c’è un tesoretto di oltre 100 milioni: TUTTI gli obiettivi di Giuntoli per ogni reparto

Mercato Juve, c’è un tesoretto di oltre 100 milioni tra Champions e Mondiale per Club: TUTTI gli obiettivi di Giuntoli per ogni reparto

La Juve per il mercato estivo potrebbe avere a disposizione tra 80-100 milioni dalla qualificazione in Champions League più eventuali altri 50 milioni per la partecipazione al Mondiale per Club a 32 squadre. E sono tanti gli obiettivi nella lista di Giuntoli per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione.

Per la Gazzetta dello Sport in difesa i nomi nel mirino della Juve sono Calafiori, Reinildo e Sildillia. A centrocampo l’obiettivo numero 1 è Koopmeiners seguito da Sudakov, Ferguson ed Ederson. In attacco nella lista di Giuntoli ci sono Felipe Anderson e Gudmundsson.

