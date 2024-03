Mercato #Milan AC, Zirkzee il preferito dei diavoli rossoneri! Assalto partito, ecco quanto può costare l’olandese

00:01,1 Apr 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, Joshua Zirkzee è il preferito del #club rossonero in vista della prossima #campionato: tutti i #particolari Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, resta il preferito del calcio#mercato Diavolo Rossonero per l’attacco della prossima #campionato nonostante le tante alternative presenti sul taccuino di Ibrahimovic e Moncada. Come riferito da DAZN, nota emittente, il centravanti olandese è […]

