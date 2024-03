Mercato #Milan AC, urgono rinforzi in difesa: i TRE nomi già nella lista di Moncada

09:45,9 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, urgono rinforzi in difesa: i TRE nomi già nella lista di Moncada in vista della prossima estate

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calcio#mercato Diavolo Rossonero, concentrandosi in particolare sulle possibile entrate per quanto riguarda la difesa. Sono tre i nomi già nella lista di Moncada.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il primo è Brassier, che il Diavolo Rossonero segue già dallo scorso inverno e per il quale servirebbero 10-12 milioni. Nel mirino poi anche Lacroix del Wolfsburg e Adarabioyo, che a giugno si svincolerà dal Fulham.

Pubblicità

The post Mercato Diavolo Rossonero, urgono rinforzi in difesa: i TRE nomi già nella lista di Moncada appeared first on Diavolo Rossonero News 24.