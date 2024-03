Mercato #Milan AC, un top #TopClub piomba su Zubimendi! Le ULTIMISSIME dalla Germania sull’obiettivo rossonero

14:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, un top #club piomba su Zubimendi! Le ULTIMISSIME dalla Germania sull’obiettivo rossonero e i #particolari

Importante indiscrezione rilanciata dalla Bild sul #mercato Diavolo Rossonero e in particolare sul prossimo #futuro dell’obiettivo rossonero Martin Zubimendi.

Il Bayern Monaco ha già cominciato a pianificare il prossimo #futuro e avrebbe messo nella lista dei propri obiettivi Zubimendi. Il centrocampista è legato al Real Sociedad da una clausola da 60 milioni di euro e sul mediano classe 1999, oltre al Diavolo Rossonero, ci sarebbe anche la Juventus.

