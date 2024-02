Mercato #Milan AC, un top club piomba su Threno Hernandez! Le ULTIMISSIME dalla Germania

16:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, il Bayern Monaco è piombato su Theo Hernandez per la sostituzione di Alphonso Davies, destinato al Real Madrid

Importante indiscrezione rilanciata dalla Bild sul calciomercato Diavolo Rossonero e in particolare sulla situazione legata a Theo Hernandez, terzino legato al #club rossonero da un contratto fino al 30 giugno del 2026 da 4.5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

Il Bayern Monaco avrebbe messo in cima alla lista dei propri obiettivo proprio l’ex Real Madrid. I bavaresi infatti con ogni probabilità dovranno sostituire Alphonso Davies, destinato proprio ai Blancos, e vorrebbero chiudere per il classe ’97.

