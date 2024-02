Mercato #Milan AC, spuntano due nomi a sorpresa per l’attacco: il club ci sta pensando

10:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, spuntano due nomi a sorpresa per l’attacco del futuro: il #club ci sta pensando in vista dell’estate

La prossima estate il calciomercato Diavolo Rossonero si regalerà una punta di spessore su cui costruire l’attacco delle prossime stagioni. La dirigenza rossonera non pensa soltanto a Zirkzee e Sesko.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il #club starebbe valutando in queste settimane anche i profili di Jonathan David del Lille (sceso nelle gerarchie per il reparto) e En-Nesyri del Siviglia, che potrebbe lasciare la Spagna per una ventina di milioni.

