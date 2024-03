Mercato #Milan AC, sono tre i profili sul taccuino per il ruolo di centrale centrale: c’è quel calciatore in pole

15:05,29 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, sono tre i profili sul taccuino dell’area tecnica dei Diavoli Rossoneri per la difesa della prossima #campionato: uno in pole Oltre al sogno Alessandro Buongiorno del Torino, sono tre i nomi sul taccuino del calcio#mercato Diavolo Rossonero per rinforzare la difesa della prossima #campionato. Come riferito da Tuttosport infatti, i rossoneri starebbero seguendo da vicino le […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Mercato Diavolo Rossonero, sono tre i profili sul taccuino per il ruolo di difensore centrale: c’è quel calciatore in pole appeared first on Diavolo Rossonero News 24.