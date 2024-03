Mercato #Milan AC, sirene tedesche su Camarda! Un club interessato alla stella della Primavera rossonera

14:48,2 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, sirene tedesche su Camarda! Un #club interessato alla stella della Primavera rossonera: ecco di chi si tratta

Uno degli obiettivi che dovrà perseguire il mercato Diavolo Rossonero per la prossima stagione sarà anche quello di blindare i propri gioielli e respingere le offerte che inevitabilmente arriveranno. A finire nel mirino dei top #club esteri c’è anche la stellina della Primavera rossonera, Francesco Camarda.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Come riferito dal giornalista Nicolò Schira su X, sul giovanissimo attaccante classe 2008 (che quest’anno ha anche esordito in prima squadra) ci sarebbe il Borussia Dortmund.

Pubblicità

The post Mercato Diavolo Rossonero, sirene tedesche su Camarda! Un #club interessato alla stella della Primavera rossonera appeared first on Diavolo Rossonero News 24.