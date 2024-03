Mercato #Milan AC, si allontana Arda Guler? Le novità sul talento del Real Madrid. Cosa filtra

22:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, si allontana la suggestione Arda Guler? Le ultime sul talento del Real Madrid accostato ai rossoneri nelle ultime settimane

Nelle ultime settimane Arda Guler, talento del Real Madrid e cercato dal calcio#mercato Diavolo Rossonero anche la scorsa estate, è stato riaccostato con prepotenza ai rossoneri che secondo indiscrezioni dalla Spagna vorrebbero replicare l’operazione Brahim Diaz.

Tuttavia secondo Matteo Moretto, giornalista di Relevo, noto portale spagnolo, al momento non ci sarebbe nessuna conferma sull’interesse del Diavolo per il ragazzo dei Blancos.

