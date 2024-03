Mercato #Milan AC, Sesko alternativa a Zirkzee: l’attaccante piace a Ibra Magia ma c’è un ostacolo che spaventa

12:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, è Benjamin Sesko la principale alternativa a Joshua Zirkzee: l’attaccante piace a Ibrahimovic ma c’è un ostacolo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la principale alternative per il calciomercato Diavolo Rossonero a Joshua Zirkzee è rappresentata da Benjamin Sesko, centravanti del Lipsia.

L’attaccante, che era stato seguito nel 2022 anche da Paolo Maldini, piace molto a Zlatan Ibrahimovic ma la clausola rescissoria da 50 milioni di euro spaventa il #club rossonero. Secondo Ibra infatti difficilmente il prezzo calerà e la concorrenza di diverse squadre di Premier League potrebbe far lievitare anche le richieste relative all’ingaggio.

