Mercato #Milan AC, Rafa Leao prende posizione sul proprio prossimo #futuro: la RIVELAZIONE del portoghese

Mercato Diavolo Rossonero, Rafael Leao ha fatto il punto sul proprio prossimo #futuro: il portoghese vuole restare in rossonero anche il prossimo anno

Durante l’intervista al Corriere della Sera, Rafael Leao ha spento tutte le sirene legate al calcio#mercato Diavolo Rossonero:

FUTURO – «Il mio prossimo #futuro è al Diavolo Rossonero. Sono qui e ho ancora un contratto di quattro anni. Il Diavolo Rossonero mi ha aiutato quando ero in una situazione difficilissima, mi è stato vicino. Io non dimentico, sono leale. Sono arrivato da ragazzino, qui sono cresciuto come uomo e come calciatore. Voglio vincere ancora, la mia testa è qui»

LE PAROLE DI LEAO AL CORRIERE DELLA SERA

