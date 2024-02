Mercato #Milan AC, quattro nomi in lista per sostituire Mister Stefano Pioli: c’è anche un outsider

11:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, quattro nomi in lista per sostituire Coach Pioli: c’è anche un outsider. Le ultime sulla panchina

A fine stagione le strade del Diavolo Rossonero e di Stefano Coach Pioli potrebbero separarsi, nonostante il tecnico sia legato al Diavolo da un contratto fino al 30 giugno 2025. Sono quattro i nomi su cui sta riflettendo la dirigenza in vista del futuro.

A partire da Thiago Motta, che è e resta il preferito. In lista anche Antonio Conte e Roberto De Zerbi (profili comunque più complicati) e l’outsider Lopetegui. A riportarlo è Tuttosport.

