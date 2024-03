Mercato #Milan AC, quale prossimo #futuro per Zirkzee? Fenucci stoppa i diavoli rossoneri, la dichiarazione ufficiale: «Questa cosa non ci piace. Abbiamo un obiettivo chiaro»

13:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, quale prossimo #futuro per Joshua Zirkzee? Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha fatto il punto stoppando le indiscrezioni

Ospite a Radio Anch’io lo Sport, Claudio Fenucci, AD del Bologna, ha fatto il punto su Joshua Zirkzee, grande obiettivo del calcio#mercato Diavolo Rossonero per la prossima estate. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Su Joshua… Ci piace poco parlare del prossimo #futuro dei nostri calciatori, preferiamo vivere ogni momento del presente, c’è grande entusiasmo. Premettendo che comunque la volontà sarebbe quella di tenere tutti».

