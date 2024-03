Mercato #Milan AC, Ordine non ha dubbi, la dichiarazione ufficiale: «Critiche rispedite al mittente. Il mio voto è questo» #Intervista #News #Ultimora

13:48,18 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato la campagna acquisti estiva dei rossoneri: ecco il suo voto

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Franco Ordine ha parlato così del calcio#mercato Diavolo Rossonero:

PAROLE – «Mettiamo insieme alcune tessere del mosaico milanista. E cominciamo dalla resa di taluni esponenti del #mercato estivo, spesso sbertucciato, qualche volta sottovalutato, mai messo sotto la lente d’ingrandimento ma giudicato a tanto il chilo. Adesso che il campionato volge quasi al desio, con 10 punti in più rispetto al passato torneo, si possono studiare le cifre che non sono poi così deludenti. Se poi la rassegna dovesse, eventualmente, contemplare anche il #mercato invernale di gennaio e si pesasse il contributo di Matteo Gabbia, tornato a casa dal Villareal e in grado di reggere, quasi da solo, o in compagnia del sodale Kjaer, il peso e la responsabilità della difesa rimasta senza ricambi, beh allora per Moncada e soci il voto diventerebbe un bel 7 d’incoraggiamento».

