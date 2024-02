Mercato #Milan AC, non solo la punta e il centrale: ci sono altre due priorità. ULTIME

12:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, non solo la punta e il difensore: ci sono altre due priorità in vista della prossima estate. #news

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Diavolo Rossonero, svelando i piani della società rossonera in vista della prossima sessione estiva.

Non solo un nuovo attaccante e un difensore centrale, il Diavolo va a caccia di almeno altri due rinforzi in differenti zone di campo. Nel mirino ci sono anche un nuovo centrocampista centrale più fisico di quelli attualmente in rosa e un vice Theo Hernandez a sinistra.

