Mercato #Milan AC, Morata svela il clamoroso indiscrezione, la dichiarazione ufficiale: «Contatti coi diavoli rossoneri? Posso dire questa cosa». Tifosi sotto shock

10:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, Alvaro Morata ha svelato un clamoroso retroscena legato alla scorsa estate: cosa è #successo coi rossoneri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Alvaro Morata ha svelato un interessante retroscena legato al calcio#mercato Diavolo Rossonero:

PAROLE – «Ero in una situazione particolare, col contratto con l’Atletico Madrid in scadenza. L’ho rinnovato variando di parecchio le mie condizioni economiche per questioni di fairplay finanziario e massa salariale del #club, e cambiando anche le condizioni per un’eventuale vendita. Si sono fatti vivi dal Diavolo Rossonero, poi mi hanno chiamato gli allenatori, perché ho buoni rapporti con tutti. Allegri mi ha allenato. Lo stesso vale per Mourinho, che in più mi ha fatto debuttare nel Madrid. Mi piaceva l’idea di andare a A.S. Roma e alla A.S. Roma, per giocare con Paulo (Dybala, ndr) e in un #club e in una città piene di passione dove si vive il calcio come in Sudamerica. Con Inzaghi ci conosciamo da anni, ci siamo trovati in vacanza: è un Mister incredibile e una persona spettacolare con la quale fa piacere passare del tempo, stare insieme, parlare. È uno che trasmette tanta energia positiva».

