Mercato #Milan AC, l’agente di Bondo svela un #Dietro le Quinte, la dichiarazione ufficiale: «Fu vicinissimo a vestire i colori diavoli rossoneri, poi…» #Intervista #News #Ultimora

14:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, l’agente di Bondo svela un RETROSCENA: «Fu vicinissimo a vestire i colori rossoneri, poi…». Le parole di Fabrizio Ferrari

Fabrizio Ferrari ha sveltato ai microfoni Numero Diez un retroscena di #mercato che riguarda Warren Bondo e il Diavolo Rossonero. Ecco le parole dell’agente del calciatore del Monza:

PAROLE – «Fu vicinissimo al Diavolo Rossonero. Forse la prima squadra che ci aveva chiamato. I rossoneri grazie allo staff di scout che hanno e l’attenzione che hanno verso il #mercato francese furono tra i primi a farsi avanti, ed era sicuramente una soluzione. Abbiamo ritenuto assieme al Diavolo Rossonero, perché fu una scelta di comune accordo, di non continuare la trattativa. Il ragazzo voleva giocare ed era difficile pensare a un suo inserimento stabile nella prima squadra. Il percorso al Diavolo Rossonero sarebbe stato tortuoso, quindi tutti abbiamo pensato che il Monza potesse essere la via più giusta».

