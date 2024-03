Mercato #Milan AC, intrigo Maldini: giallo sul prossimo #futuro del giovane attaccante. Cosa succede

11:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, intrigo Maldini: giallo sul prossimo #futuro del giovane attaccante. Cosa succede: TUTTI gli aggiornamenti

È in divenire la situazione legata al prossimo #futuro di Daniel Maldini, attaccante di proprietà del Diavolo Rossonero accasatosi al Monza nel corso dell’ultima sessione di #mercato.

I brianzoli sono soddisfatti del suo rendimento, con Galliani che avrebbe già contratto il suo ex #club per provare a trovare un’intesa per la permanenza in biancorosso dell’attaccante. Tuttavia il giocatore sogna di tornare a casa e riprendersi il suo Diavolo Rossonero. A riportarlo è Tuttosport.

