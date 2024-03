Mercato #Milan AC, indiscrezione “CheFort” Okafor: c’entra la S.S. Lazio, cosa è #Successo in estate

19:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, retroscena “CheFort” Okafor: in estate poteva finire alla S.S. Lazio prima dell’accordo con il #club rossonero. I dettagli

Interessante retroscena riportato da calcio#mercato.com relativo a Noah “CheFort” Okafor, attaccante acquistato dall’ultimo calcio#mercato Diavolo Rossonero dal Salisburgo.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Il classe 2000, che ha deciso l’ultima sfida contro la S.S. Lazio (dopo la rete dell’andata) poteva giocare la doppia sfida in maglia biancoceleste. “CheFort” Okafor infatti era stato seguito a lungo dalla S.S. Lazio. Le classiche sliding doors di #mercato. Lo svizzero, con Leao squalificato, avrà l’occasione contro l’Empoli di incrementare il suo bottino, fermo a 4 reti tutte in campionato.

Pubblicità

The post Mercato Diavolo Rossonero, retroscena “CheFort” Okafor: c’entra la S.S. Lazio, cosa è #successo in estate appeared first on Diavolo Rossonero News 24.