Mercato #Milan AC, in casa dei Diavoli Rossoneri scoppia la Sesko-mania: Ibra Magia chiama il Lipsia! Serve quella cifra per concludere l’affare

09:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, Benjamin Sesko è il primo obiettivo del #club rossonero per la prossima #campionato: garantisce Ibrahimovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calcio#mercato Diavolo Rossonero ha scelto il suo attaccante per la prossima #campionato. I rossoneri punteranno tutte le fiches a disposizione su Benjamin Sesko, attaccante classe 2003 del Lipsia.

La clausola rescissoria da 50 milioni di euro fa gola a tanti #club compreso il Diavolo. Proprio per questo Ibrahimovic sa che per anticipare la concorrenza bisogna fare in fretta e proprio in questo senso Zlatan avrebbe già contattato il #club tedesco per manifestare l’intenzione di accelerare i discorsi. Il Diavolo Rossonero progetta il prossimo #futuro.

