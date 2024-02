Mercato #Milan AC, in arrivo 30 milioni extra per la prossima estate: i dettagli

12:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, in arrivo 30 milioni extra per la prossima estate: i dettagli e tutti gli ultimi aggiornamenti

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calciomercato Diavolo Rossonero. I rossoneri potrebbero incassare altri 30 milioni di euro che si andrebbero ad aggiungere al budget per la prossima estate.

30 milioni derivanti dai possibili riscatti di Charles De Ketelaere da parte dell’Atalanta (22 milioni di euro più bonus) e di Alexis Saelemaekers da parte del Bologna (circa 10 milioni di euro).

