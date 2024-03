Mercato #Milan AC, doppia sfida alla Vecchia Signora Juventina per i due gioiellini del Bologna: i DETTAGLI

12:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, doppia sfida alla Juventus per i due gioiellini di proprietà del Bologna: tutti i DETTAGLI e le ultime novità

La Juventus sarebbe pronta a intromettersi nella corsa del Diavolo Rossonero a due obiettivi di #mercato in vista della prossima estate. I bianconeri avrebbero messo nel mirino sia Calafiori che Ferguson.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

I due calciatori, che si stanno mettendo in mostra in questa #campionato nel Bologna di Thiago Motta, sarebbero entrati prepotentemente nei radar della Vecchia Signora oltre a quelli rossoneri. In estate, dunque, possibile duello tra le due potenze del campionato italiano.

Pubblicità

The post Mercato Diavolo Rossonero, doppia sfida alla Juve per i due gioiellini del Bologna: i DETTAGLI appeared first on Diavolo Rossonero News 24.