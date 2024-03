Mercato #Milan AC, dirigenza già proiettata sul prossimo #futuro: L’esperto Kjaer ai saluti, ecco chi lo sostituirà

10:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, dirigenza già proiettata sul prossimo #futuro: Kjaer ai saluti, ecco chi lo sostituirà. Tutti gli aggiornamenti La dirigenza del Diavolo Rossonero è già proiettata sul prossimo #futuro. In particolare per quanto riguarda il reparto arretrato, lì dove ci saranno dei cambiamenti molto significativi. Come riportato da Calcio#mercato.com, infatti, Kjaer si appresta a salutare il #club rossonero […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Mercato Diavolo Rossonero, dirigenza già proiettata sul prossimo #futuro: Kjaer ai saluti, ecco chi lo sostituirà appeared first on Diavolo Rossonero News 24.