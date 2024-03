Mercato #Milan AC, dialogo aperto con Baby Camarda: l’attaccante ha fatto questa richiesta a AD Furlani. Dirigente sorpreso dalla punta

12:05,28 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, si entra nel vivo per il contratto di Camarda: l’entourage chiede garanzie tecniche prima che economiche Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calcio#mercato Diavolo Rossonero sta per entrare nel vivo per quanto riguarda i discorsi con Francesco Camarda, attaccante classe 2008 che lo scorso 10 marzo ha compiuto 16 anni potendo quindi ora […]

