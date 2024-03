Mercato #Milan AC: da Zirkzee a… Gyokeres. I CINQUE grandi obiettivi per l’attacco del prossimo #futuro

12:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero: da Zirkzee a… Gyokeres. I CINQUE grandi obiettivi per l’attacco del prossimo #futuro. Gli aggiornamenti L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul calcio#mercato Diavolo Rossonero, svelando in particolare piani e strategie del #club rossonero in vista della prossima estate. Sarebbero cinque i grandi obiettivi per rinforzare l’attacco del Diavolo: in pole […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Mercato Diavolo Rossonero: da Zirkzee a… Gyokeres. I CINQUE grandi obiettivi per l’attacco del prossimo #futuro appeared first on Diavolo Rossonero News 24.