Mercato #Milan AC, continua la ricerca del nuovo centravanti: ecco gli osservati speciali

15:05,29 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, continua la ricerca del nuovo centravanti: ecco gli osservati speciali in vista di quest’estate. I #particolari Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, continua la ricerca del nuovo centravanti in vista della prossima sessione di #mercato Diavolo Rossonero e soprattutto dopo l’addio di Olivier Giroud. Gli osservati speciali della dirigenza dei Diavoli Rossoneri sono Gyokeres dello […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Mercato Diavolo Rossonero, continua la ricerca del nuovo centravanti: ecco gli osservati speciali appeared first on Diavolo Rossonero News 24.