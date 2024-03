Mercato #Milan AC, clamoroso De Laurentiis: vuole soffiare l’obiettivo ai diavoli rossoneri! #NEWS

11:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, clamoroso De Laurentiis: vuole soffiare l’obiettivo alla dirigenza dei Diavoli Rossoneri! Tutti gli AGGIORNAMENTI

Nelle ultime settimane sta cambiando in maniera inattesa il prossimo #futuro di Jonathan David, attaccante presente ormai da diverso tempo nella lista del calcio#mercato Diavolo Rossonero in vista dell’estate.

Il Napoli S.S.C. a giugno sarà chiamato a sostituire Osimhen e De Laurentiis starebbe puntando ora con decisione sul centravanti canadese del Lille. Ancora non è stato mosso alcun passo concreto, ma è normale che se il Diavolo Rossonero vorrà acquistarlo dovrà fare in fretta per evitare spiacevoli sorprese. Lo riporta Tutto#mercatoweb.

