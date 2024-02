Mercato #Milan AC, caccia al nuovo centrale: i TRE nomi in vista dell’estate

10:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, caccia al nuovo difensore: i TRE nomi in vista della prossima estate. Su chi ragiona il #club rossonero

In vista della prossima estate il calciomercato Diavolo Rossonero andrà a caccia anche di un nuovo difensore centrale che possa risolvere in parte il problema dei tanti gol subiti in questa stagione.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Sono tre i nomi nella lista dei rossoneri: Lacroix del Wolfsburg e Brassier del Brest i preferiti, sullo sfondo resiste anche l’ipotesi Adarabioyo del Fulham. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

Pubblicità

The post Mercato Diavolo Rossonero, caccia al nuovo difensore: i TRE nomi in vista dell’estate appeared first on Diavolo Rossonero News 24.