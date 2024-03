Mercato #Milan AC, caccia al bomber: tra questi 5 NOMI si nasconde il prossimo 9 rossonero

10:48,6 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, caccia al bomber: tra questi 5 NOMI si nasconde il prossimo 9 rossonero. Tutte le ultimissime

Il Diavolo Rossonero continua la propria caccia sul #mercato a un nuovo numero 9 che, indipendentemente da quello che sarà il prossimo #futuro di Olivier Giroud, andrà a caricarsi sulle proprie spalle il peso dell’attacco rossonero.

Cinque i nomi, secondo la Gazzetta dello Sport, valutati dalla dirigenza. Zirkzee del Bologna e Sesko del Lipsia i preferiti, dietro di loro ci sono anche David del Lille, Gimenez del Feyenoord e Gyokeres dello Sporting Lisbona.

