Mercato #Milan AC, Brassier nome caldo per la difesa: i diavoli rossoneri presenteranno una precisa proposta. Ecco quale

12:48,22 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, Brassier nome caldo per la difesa della prossima #campionato: rossoneri pronti a mettere sul piatto questa cifra Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Brassier del Brest resta un nome molto caldo del calcio#mercato Diavolo Rossonero della prossima estate dopo i tentativi non andati a buon fine lo scorso gennaio. Brassier ha il contratto in […]

