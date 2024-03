Mercato #Milan AC, Bartesaghi pronto a salutare in estate? Gli scenari per il suo prossimo #futuro

15:05,28 Mar 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, Bartesaghi pronto a salutare in estate? Gli scenari per il suo prossimo #futuro. Diverse le squadre interessate al terzino Tra i nodi da sciogliere nel #mercato Diavolo Rossonero per l’estate ci sarà anche quello legato al prossimo #futuro di Davide Bartesaghi. Il giovanissimo terzino classe 2005 ha trovato l’esordio in prima squadra nel corso di questa […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Mercato Diavolo Rossonero, Bartesaghi pronto a salutare in estate? Gli scenari per il suo prossimo #futuro appeared first on Diavolo Rossonero News 24.