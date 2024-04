Mercato #Milan AC, arriva la svolta a sorpresa! Big incedibili, il sacrificato sarà QUESTO giocatore

15:01,7 Apr 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, decisa la strategia per l’estate: big incedibili, l’indiziato a partire è Ismael Bennacer. Le ultime Importante aggiornamento dato da DAZN sul calcio#mercato Diavolo Rossonero della prossima estate. Il #club rossonero avrebbe deciso di non cedere nessuno dei top player presenti in rosa (Maignan, Theo Hernandez e Leao) e avrebbe individuato in Ismael Bennacer la […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Mercato Diavolo Rossonero, arriva la svolta a sorpresa! Big incedibili, il sacrificato sarà QUESTO giocatore appeared first on Diavolo Rossonero News 24.