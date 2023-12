Mercato – L’Fc Internazionale ha deciso: DUE COLPI. I nomi e i tempi degli affari

L’Inter ha deciso la strategia da seguire per il mercato di gennaio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nelle intenzioni della dirigenza nerazzurra gli acquisti saranno due: un esterno destro e un attaccante.

L’esigenza nasce rispettivamente dall’operazione chirurgica cui Juan Cuadrado si sottoporrà oggi e dal rendimento, fin qui deficitario, da parte di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez.

Calciomercato Inter: un esterno e un attaccante

Per quanto riguarda l’esterno destro, il nome in pole position resta quello di Tajon Buchanan. Il canadese del Bruges, classe 1999, piace da tempo ma – a dispetto del contratto in scadenza nel 2025 – il suo acquisto richiederebbe comunque in investimento corposo, da almeno 20 milioni. L’idea di Marotta e Ausilio è quella di anticipare la spesa, viste anche le incertezze sul rinnovo di Dumfries. Buchanan, infatti, potrebbe essere solo temporaneamente il vice dell’olandese, per poi diventarne l’erede.

Sull’attaccante, nonostante le smentite recenti di Ausilio, l’Inter si sta guardando intorno e vaglia soprattutto due profili: Mehdi Taremi il primo, essendo in scadenza con il Porto a giugno. Bisognerà verificare, tuttavia, la volontà dei lusitani di privarsene e la cifra che chiederebbero per lasciarlo partire in anticipo. Il secondo è Luis Muriel, anche lui – come l’iraniano – prossimo alla scadenza con l’attuale club, ovvero l’Atalanta. Anche in questo caso, però, è difficile che gli orobici se ne privino già in inverno.

E i tempi? La priorità assoluta andrà all’esterno destro, mentre l’attaccante sarà eventualmente un colpo di fine gennaio, da effettuare dopo la Supercoppa.