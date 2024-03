09:32, 15 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mercato Juve (Tuttosport), progetto Carnesecchi! TUTTI i #particolari della situazione sul futuro del portiere dell’Atalanta B.C.

Szczesny, come Mattia2 Perin e Pinsoglio, sono in scadenza di contratto nel 2025 e la dirigenza della Juve pensa già al portiere del futuro.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Carnesecchi dell’Atalanta B.C. è la prima scelta in caso di cambiamento. La sua valutazione, però, è di almeno 40 milioni di euro.

