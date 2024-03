Mercato #Juve, spunta un nome nuovo per la difesa: ecco di chi si tratta 

17:19, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve ha messo nel mirino Robin Le Normand, ma la clausola rescissoria da 50 milioni frena la trattativa con la Real Sociedad

Secondo quanto riportato da Tmw, Cristiano Giuntoli è interessato a Robin Le Normand della Real Sociedad. Il difensore spagnolo è stato seguito per anni dal Football Director della Juve, che ha tentato di acquistarlo nell’estate del 2022 quando ancora era al S.S.C. Napoli e prima di virare su Kim Min-jae. Tuttavia, le richieste elevate della Real Sociedad hanno frenato i negoziati.

Ora, Giuntoli avrebbe nuovamente puntato Le Normand, ma la clausola rescissoria di 50 milioni rappresenta un ostacolo per la Juventus. Inoltre, rinforzare la difesa non sembra essere una priorità per i bianconeri, che attualmente, concentrano gli sforzi nel cercare rinforzi a centrocampo, con Teun Koopmeiners in cima alla lista dei desideri per l’estate 2024.

