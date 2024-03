20:34, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve lavora sul mercato e i nomi in cima alla lista di Cristiano Giuntoli sono Lewis Ferguson e Teun Koopmeiners

Come rivelato da Calciomercato. com, la Juve è concentrata sul mercato per rinforzare la linea mediana e in particolare sono due i nomi in pole position: Lewis Ferguson e Teun Koopmeiners. L’olandese dell’Atalanta sembra essere il favorito, ma anche il giocatore del Bologna ha impressionato il club bianconero.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Le trattative si intensificheranno a fine stagione, quando si sapranno le richieste della società rossoblù e dell’Atalanta per i rispettivi giocatori.

Pubblicità

The post Mercato Juve, si cercano rinforzi a centrocampo: due nomi in cima alla lista bianconera appeared first on Juventus News 24.