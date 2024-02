12:02, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mercato Juve, sei nomi per l’estate! Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del club bianconero

La dirigenza della Juve sta iniziando a pianificare anche il mercato estivo. La lista di Giuntoli e Manna è già affollata.

Come riferito da Tuttosport, in cima alla lista ci sono Koopmeiners e Felipe Anderson. Altri profili seguiti sono quelli di Calafiori e Mazraoui per la difesa, oltre a Samardzic e Gudmundsson del Genoa.

