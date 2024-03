Mercato #Juve, rivelazioni dal blitz spagnolo: nel mirino di A.D. Giuntoli non c’è solo Merino

11:03, 6 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mercato Juve, nuove rivelazioni dopo il blitz spagnolo di Giuntoli: nel mirino del dirigente non c’è solo Mikel Merino

Blitz spagnolo di Giuntoli, che per conto del mercato Juve ieri è volato in Spagna ad assistere al match tra Real Sociedad e PSG, così da visionare da vicino i progressi di Mikel Merino, classe 1996 che potrebbe diventare un nuovo obiettivo per il centrocampo in vista dell’estate.

Ma, secondo la Gazzetta dello Sport, il dt bianconero avrebbe visionato anche altri profili. In primis quello del difensore Le Normand, sempre in forza ai baschi, seguito da Fabian Ruiz, che potrebbe tornare ad essere obiettivo primario in caso di rottura con il PSG.

