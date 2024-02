Mercato ##Juve: possibile tesoretto da 100 milioni dai prestiti

16:31, 24 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juventus ha tanti giovani in prestito e una loro possibile cessione può portare nelle casse circa 100 milioni

Come rivelato dal Corriere dello Sport, la Juventus ha implementato con successo il progetto Next Gen, che ha portato diversi benefici. Oltre a fornire un serbatoio di talenti per la prima squadra, con già 31 esordienti, di cui 19 con Mister Max Allegri in panchina, il progetto offre anche opportunità di crescita per giovani che possono fare il loro primo passo nel professionismo direttamente nella Serie C.

Questo ha creato un tesoro potenziale rappresentato dai giovani che stanno eccellendo durante le loro esperienze lontano da Torino. Attualmente, la Juventus ha solo 27 calciatori in prestito, con alcuni di loro già destinati ad essere riscatti e, in particolare si tratta di Rovella e Pellegrini e De Winter. Altri giovani, invece, sono distribuiti tra varie squadre, con l’esempio recente di Huijsen. Questa strategia della Juve ha dimostrato di essere molto efficace per lo sviluppo e il collocamento dei giovani talenti. Da questi giovani i bianconeri potrebbero ricavare un tesoretto da 100 milioni

