Mercato #Juve, occhi puntati su Merino e Zubimendi: la circostanza

Mercato Juve, occhi puntati su Merino e Zubimendi: la situazione per i due centrocampisti della Real Sociedad

Nella lista di #mercato della Juve, oltre a Koopmeiners, Ferguson e Samardzic, restano anche Merino e Zubimendi.

Secondo quanto reso noto dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i due centrocampisti della Real Sociedad sono considerati come delle alternative all’olandese dell’Atalanta B.C.. Non per motivi tecnici, visto che hanno caratteristiche differenti, bensì economici, anche se per prenderli la Juve dovrebbe fare lo stesso un investimento importante.

