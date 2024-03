10:46, 12 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mercato Juve, non solo Koopmeiners: spunta un nome nuovo! TUTTI gli #obiettivi per rinforzare il centrocampo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza della Juventus valuta anche le alternative a Teun Koopmeimers.

Piacciono Martin Zubimendi, che è il nome nuovo per il centrocampo, Mikel Merino della Real Sociedad, Ferguson del Bologna. Sullo sfondo sempre Georgiy Sudakov, gioiello dello Shakthar Donetsk, e Samardzic.

