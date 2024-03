Mercato #Juve, l’ex portiere della #Next #Generation U23 può fruttare un buon tesoretto – le #ULTIMISSIME #NEWS 

17:34, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve ha ceduto Franco Israel allo Sporting Lisbona ma in caso di cessione i bianconeri possono incassare il 50%

Franco Israel, ex portiere della Juve, si è distinto nella partita di Europa League contro l’Atalanta e ora difende i colori dello Sporting. Passato dalla Primavera U19 alla Next Gen, in alcune occasioni , è stato convocato anche da Andrea Pirlo in Prima Squadra.

Come rivelato da Calciomercato. com, la Juventus, nel 2022, ha ceduto Israel allo Sporting per circa 600mila euro, con la possibilità di incassare il 50% di una futura rivendita.

