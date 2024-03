13:01, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mercato Juve, l’Aston Villa piomba sull’obiettivo! L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti

Come riferito da fichajes.net, Hermoso sarebbe nel mirino dell’Aston Villa, un altro club pronto ad offrirgli un contratto dopo l’eventuale svincolo a parametro zero.

Hermoso, come noto, è in scadenza di contratto a giugno ed accostato in Serie A anche alla Juventus.

