Mercato #Juve, individuate due alternative a Koopmeiners: A.D. Giuntoli pensa a loro

11:03, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mercato Juve, individuate due alternative a Koopmeiners: Giuntoli pensa a loro nel caso in cui l’olandese non arrivasse

La Juve ha già individuato due alternative a Koopmeiners nel caso in cui l’olandese non arrivasse a Torino nel corso del prossimo #mercato estivo.

Per il Corriere dello Sport i nomi a cui starebbe pensando Giuntoli sono Samardzic dell’Udinese e Gudmundsson del Genoa, entrambi considerati come talenti cristallini e veri e propri jolly del centrocampo. Il preferito della Juve, comunque, resta sempre Koopmeiners.

