Mercato #Juve, il mondiale per #TopClub cambia le strategie: gli aggiornamenti 

17:31, 14 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La qualificazione al Mondiale per club potrebbe cambiare le strategie del #mercato Juve e giocatori come Giovannino Vlahovic, Chiesa, Bremer e Rabiot potrebbero restare

Come rivelato da Repubblica, la partecipazione al Mondiale per club potrebbe influenzare le strategie del #mercato Juve per la prossima stagione, consentendo ai bianconeri di trattenere i giocatori più importanti come Rabiot, Giovannino Vlahovic, Chiesa e Bremer.

Inoltre, la partecipazione alla Mondiale per Club aiuterebbe Giuntoli a centrare #obiettivi importanti, come ad esempio l’acquisto di Teun Koopmeiners. Inoltre, la cessione di giovani come “Mati” Soulè potrebbe essere una mossa per finanziare l’operazione che porterebbe all’olandese.

